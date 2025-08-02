«С утра я употреблял спиртные напитки»: водитель признался в смертельном ДТП
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Задержанный 47-летний мужчина, который 1 августа на переходе в столице насмерть сбил пожилую женщину, признался, что сел за руль пьяным, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Ранее около дома № 5 на Вильнюсской улице в Москве белая Audi А6 сначала сбила пешехода, а потом врезалась в припаркованное авто. Погибла женщина 1949 года рождения.
47-летний мужчина, который был за рулем Audi А6, задержан. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). За такое преступления его могут посадить в тюрьму на срок от 5 до 12 лет.
«С утра я употреблял спиртные напитки, <…> как было совершено ДТП я не помню из-за алкогольного опьянения», — признался водитель.
В выдыхаемом воздухе уровень алкоголя превысил 1,4 мг/л.
С учетом позиции прокуратуры ЮЗАО столицы суд избрал арестовал мужчину.
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы