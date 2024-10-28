С украинским софтом: 61-летнего хакера поймали за атаку на выборы в Москве

ФСБ задержала 61-летнего подозреваемого в кибератаке на выборы в Мособлдуму

Задержан 61-летний мужчина, который подозревается в проведении DDoS-атаки в ходе сентябрьских выборов в Москве и Подмосковье. Для кибератак злоумышленник использовал украинское программное обеспечение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу местного УФСБ.

Перед атакой пожилой россиянин установил на свой компьютер ПО, созданное хакерами с Украины. В сентябре 2024 года гражданин, пользуясь украинским софтом, устроил DDoS-атаку на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, заявили в спецслужбе.

Кибератака привела к блокированию информационных ресурсов провайдера. Из-за этого избиратели не могли принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в областные парламенты.

Задержанный 61-летний москвич арестован. Он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 273 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору).