С полок магазинов в Улан-Удэ убрали товары фирмы «Восток» после отравления людей

Товары фирмы «Восток» исчезли из торговых точек сети «Николаевский» в Улан-Удэ. Об этом сообщает ТАСС , убедившись в изъятии опасной продукции.

Прилавки, где раньше располагались упакованные сэндвичи, бургеры, шаурма, онигири, а также готовые блюда в контейнерах, которые клиенты некоторых магазинов могли разогревать в микроволновках, теперь совершенно пустые.

Кроме того, в магазинах «Николаевский» больше не реализуется пицца собственного производства. Сотрудники, продававшие готовую еду, отсутствуют на рабочих местах.

До этого заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила о возможной причине отравления — шаурме и онигири.

С вечера 18 октября в медицинские учреждения Улан-Удэ с признаками пищевого отравления обратились 49 человек. В инфекционную больницу были помещены 40 пациентов, среди которых 22 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет. У 11 человек выявлен сальмонеллез. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

В связи с массовым отравлением возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (изготовление, хранение, транспортировка или сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Производственный цех компании «Восток», где изготавливалась продукция, временно закрыт, осуществляются проверки и лабораторные анализы.

Сеть магазинов «Николаевский» работает в Бурятии с 1999 года и имеет свое производство. В настоящее время сеть состоит из 56 магазинов.

Жители Улан-Удэ не в первый раз жаловались на качество готовой еды в магазинах «Николаевский», но до массового отравления их игнорировали. В ходе начатой проверки на предприятии в Улан-Удэ в Республике Бурятия нашли большое количество нарушений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.