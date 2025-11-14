В Севастополе полиция нагрянула к 20-летней местной жительнице, которая подозревается в склонении к наркоупотреблению и спаивании своего двухлетнего сына. Кадры, на которых малыш употребляет пиво и марихуану вместе с мамой, опубликовал «Mash на волне» .

На видео запечатлен маленький мальчик, который играет рядом с молодыми женщинами. Одна из находящихся в комнате снимала на камеру, как малыш употреблял алкоголь и наркотики, которые ему предлагали. После публикации кадры привлекли внимание правоохранительных органов.

«Ах ты, с***, мама меня накурила, е*****!» — кричала, предположительно, мама ребенка, когда дала сыну покурить марихуану.

Полиция оперативно установила личность женщины, при этом на момент задержания она снова была пьяной. Мать призналась правоохранителям, что накануне употребляла запрещенные вещества, но отрицала факт дачи алкоголя, сигарет или наркотиков своему ребенку.

Установлено, что женщина уже состояла на учете в соответствующих органах.

Двухлетний мальчик был изъят из семьи и помещен в Дом ребенка. Известно, что отец малыша не участвовал в его воспитании.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела.