С 1 года до 8 лет: убившему глухонемого инвалида мигранту изменили наказание

Суд Москвы отменил приговор убившему инвалида мигранту и посадил его на 8 лет

В столице отменили приговор Щелковского суда в отношении мигранта, убившего глухонемого инвалида. Статью, по которой судили обвиняемого, переквалифицировали. Его отправили в колонию на 8 лет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Мигрант вступил в конфликт с 49-летним инвалидом детства. Он начал избивать мужчину, наносил удары руками в голову, а ногой — в грудь. Потерпевший упал с высоты собственного роста, ударился головой об асфальт и скончался.

В итоге обвиняемого приговорили к 1 году тюрьмы и назначили штраф в размере 700 тыс. рублей. В пресс-службе подмосковной прокуратуры отметили, что изначально мигранта судили по статье о причинении смерти по неосторожности. Потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу.

Обвинение переквалифицировали на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Мигранта отправили в колонию строгого режима на 8 лет. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

