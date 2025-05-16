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Рыльск Курской области остался без света после атаки украинского дрона

Рыльск Курской области подвергся атаке дрона Вооруженных сил Украины. В результате атаки город остался без света, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске.

«Из-за аварии произошло отключение электричества в городе и в сельсоветах, а также в поселках Коренево и Глушково», — отметил Хинштейн.

Ожидается, что в ближайшее время повреждения устранят и электроснабжение будет восстановлено.

Ранее украинские боевики пытались нанести удар по химическому предприятию в Ростовской области беспилотником «Лютый». БПЛА был подавлен с помощью российской системы радиоэлектронной борьбы.