Рыльск Курской области остался без света после атаки украинского дрона
Рыльск Курской области подвергся атаке дрона Вооруженных сил Украины. В результате атаки город остался без света, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске.
«Из-за аварии произошло отключение электричества в городе и в сельсоветах, а также в поселках Коренево и Глушково», — отметил Хинштейн.
Ожидается, что в ближайшее время повреждения устранят и электроснабжение будет восстановлено.
Ранее украинские боевики пытались нанести удар по химическому предприятию в Ростовской области беспилотником «Лютый». БПЛА был подавлен с помощью российской системы радиоэлектронной борьбы.