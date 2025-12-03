Рычал, громил авто, ударил депутата: неадекват устроил «веселую» ночь в Ижевске

В районе полуночи жители многоквартирного дома в Ижевске услышали матерные вопли и звуки сигнализации автомобилей, стоящих во дворе. Там агрессивный дебошир бил ногами по машинам и орал, сообщает «112» .

Мужчина кричал, постоянно кому-то угрожал и бросал вызов, а также он рычал, завывал и ругался матом. После автомобилей дебошир зашел в подъезд и принялся крушить почтовые ящики.

Затем неадекватный горожанин ушел к себе в квартиру, но не унялся и продолжил греметь там, поэтому соседям пришлось его караулить. Среди них был и директор Ижевского театра оперы и балета, депутат гордумы Алексей Фомин.

Как рассказали очевидцы, в итоге с агрессором началась драка, в ходе которой дебошир ударил Фомина в челюсть. Затем мужчина снова ушел в квартиру и, предположительно, с тех пор не выходил.

Владельцы некоторых пострадавших машин написали заявления в полицию. Предположительно, буйный жилец — наркозависимый, недавно вышел из колонии. Очевидцы также отметили, что к нему регулярно приходит «маргинальная дама».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.