сегодня в 16:06

Рухнувший козырек больницы в Котовске задавил 4 человек

Под завалами рухнувшего козырька горбольницы на Советской улице в Котовске могут находиться, по предварительной информации, четыре человека, сообщает SHOT .

Козырек над лестницей медучреждения обрушился под тяжестью снега. На месте ЧП работают экстренные службы.

Прокуратура начала проверку по данному факту.

Как рассказали местные жители, капитальный ремонт здания больницы проводили 5 лет назад.

Ранее потолок обрушился в РЭУ им. Плеханова во время лекции из-за потепления в Москве. Никто не пострадал.

