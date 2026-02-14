Рухнувший козырек больницы в Котовске задавил 4 человек
Фото - © Telegram-канал СУ СК России по Тамбовской области
Под завалами рухнувшего козырька горбольницы на Советской улице в Котовске могут находиться, по предварительной информации, четыре человека, сообщает SHOT.
Козырек над лестницей медучреждения обрушился под тяжестью снега. На месте ЧП работают экстренные службы.
Прокуратура начала проверку по данному факту.
Как рассказали местные жители, капитальный ремонт здания больницы проводили 5 лет назад.
Ранее потолок обрушился в РЭУ им. Плеханова во время лекции из-за потепления в Москве. Никто не пострадал.
