Рухнувшее на дорогу дерево перекрыло движение в Москве

сегодня в 16:39

Рухнувшее дерево перекрыло движение на улице 2-я Институтская в Москве

Дерево упало на проезжую часть на улице 2-я Институтская на юго-востоке Москвы. Сейчас на месте перекрыто движение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение заблокировано в районе дома № 7 корпус 2 на 2-й Институтской. Информации о наличии ДТП или пострадавших не приводилось.

На месте падения дерева работают экстренные службы.

«Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — добавили в Дептрансе.

Ранее в Бибирево сорванные ветром деревья упали на припаркованные машины. В результате случившегося едва не пострадала одна из водителей.

Столичный главк МЧС предупреждал, что 29 апреля в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.