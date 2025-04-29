Рухнувшее на дорогу дерево перекрыло движение в Москве
Рухнувшее дерево перекрыло движение на улице 2-я Институтская в Москве
Дерево упало на проезжую часть на улице 2-я Институтская на юго-востоке Москвы. Сейчас на месте перекрыто движение, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
Движение заблокировано в районе дома № 7 корпус 2 на 2-й Институтской. Информации о наличии ДТП или пострадавших не приводилось.
На месте падения дерева работают экстренные службы.
«Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — добавили в Дептрансе.
Ранее в Бибирево сорванные ветром деревья упали на припаркованные машины. В результате случившегося едва не пострадала одна из водителей.
Столичный главк МЧС предупреждал, что 29 апреля в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.