Российского криптомошенника и его супругу жестоко убили в ОАЭ

В ОАЭ произошло жестокое убийство известного криптомошенника Романа Новака и его супруги Анны, сообщает Telegram-канал "78" .

По данным источников, пара была похищена с целью вымогательства, однако преступники не смогли получить желаемые суммы и расправились с заложниками.

Сигналы телефонов жертв последний раз фиксировались в начале октября в Хатте, Омане и Кейптауне, после чего связь прервалась. Преступление было раскрыто при активном участии силовых структур, а предполагаемые убийцы — также граждане России — уже задержаны и в ближайшее время будут доставлены в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

Отец погибшей женщины подтвердил факт трагедии, но отказался от комментариев в связи с ongoing расследованием.

Роман Новак ранее неоднократно фигурировал в мошеннических схемах и подозревался в присвоении 500 миллионов долларов инвесторских средств.