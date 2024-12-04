Экипаж российского судна открыл огонь сигнальными боеприпасами по вертолету Вооруженных сил Германии в Балтийском море, утверждает Berliner Zeitung со ссылкой на агентство DPA. Москва и Берлин официально не комментировали эту информацию.

Утверждается, что вертолет бундесвера летел на разведку. В статье говорится, что глава МИД Германии Анналена Бербок «кратко упомянула» об этом инциденте в кулуарах заседания НАТО в Брюсселе, но не сообщила деталей случившегося.

Глава немецкой дипломатии также заявила, что в Балтийском море усилят постоянное наблюдение за трубопроводами и кабелями передачи данных. Бербок также призвала привлечь больше сил к охране критически важной инфраструктуры и организовать там патрулирование.

Между тем Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова направить военных на Украину «для обеспечения мира».

