Российский турист умер на Бали из-за отравления паленым алкоголем

Стало известно, что 32-летний россиянин умер на Бали не от укуса ядовитой змеи, а из-за употребления контрафактного алкоголя. Именно этот фактор указан в медицинском заключении местного госпиталя. При этом следов укуса и яда в теле обнаружено не было, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что мужчина был доставлен в больницу BIMC Nusa Dua 19 октября. Причиной госпитализации названо отравление поддельной балийской аракой — местным алкогольным напитком.

После поступления в госпиталь россиянин впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В состоянии комы, поддерживаемый аппаратами жизнеобеспечения, он провел около месяца. Медики несколько раз констатировали признаки смерти мозга. Из-за отсутствия бронхоскопа в больнице его дыхательные пути были заблокированы мокротой. Анализы на наркотические вещества оказались отрицательными.

16 ноября на Бали прибыла специализированная бригада медиков для транспортировки пациента в Россию, но из-за тяжелого состояния россиянина было решено оставить его в местном медицинском учреждении. По словам друзей умершего, были предприняты попытки перевести его в другую клинику, но в двух больницах отказали, опасаясь допустить ошибку при работе с аппаратом ИВЛ.

21 ноября мужчину все же перевели в другое лечебное заведение, однако спасти его не удалось: на следующий день он умер. На лечение родственники потратили около 100 тысяч долларов (порядка 8 миллионов рублей). 24 ноября должна была состояться кремация тела умершего туриста.

Ранее сообщалось, что причиной смерти россиянина стал укус змеи, который он якобы не заметил.

