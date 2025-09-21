Российский самолет-разведчик летал рядом с ФРГ над Балтийским морем

Истребители Военно-воздушных сил Германии подняли по тревоге. Российский самолет-разведчик Ил-20М якобы заметили в воздушном пространстве ФРГ над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

К российскому самолету отправили два истребителя Eurofighter. Они базируются на авиационной базе в Лаге, федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ.

В ВВС Германии отметили, что Ил-20М якобы передвигался по международному воздушном пространству, не предоставив план полета. Также он, как заявляется, «не выходил на связь».

В Минобороны России много раз отмечали, что полеты ВКС РФ проделываются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

