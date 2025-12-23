Российский релокант выбросил сына на винты катера в Таиланде

45-летний российский релокант Артем Б. выбросил своего 13-летнего сына Лукаса за борт на винты катера в Таиланде, сообщает Mash .

Мужчина с сыном возвращались с Суринских островов на катере. Недалеко от берега отец взял подростка за ноги и выкинул за борт, где ребенок попал на винты. Затем он прыгнул следом.

Спасатели вытащили и реанимировали мальчика, но россиянин отказался вылезать из воды, он надеялся попасть под мотор катера.

Позднее Лукас скончался от серьезных травм головы, он не пришел в сознание.

Как рассказали близкие, между отцом и сыном были теплые отношения. Они много времени проводили вместе. Мужчина занимался образованием подростка, учил его русскому языку и просил разучивать стихи Александра Пушкина.

Россиянин тяжело переживал развод с супругой. Он часто злоупотреблял марихуаной, ее обнаружили в рюкзаке мужчины во время задержания. После развода с женой дела мужчины ухудшились. У него начались проблемы с психикой, он потерял семейную визу и был без работы.

В начале этого года убийцу арестовали, и на днях суд вынес приговор. Мужчине назначили наказание 12 лет тюрьмы. Он будет сидеть в обычной тюрьме, так как в Таиланде нет спецучреждений для душевнобольных. Адвокат россиянина собирается подавать апелляцию.

