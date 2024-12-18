Российский оператор БПЛА уничтожил украинский дрон с помощью банки тушенки

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Оператор БПЛА 98 дивизии ВДВ заметил вражеский дрон, когда доставлял провизию своим товарищам. Ему удалось уничтожить украинский дрон банкой тушенки, сообщается в Telegram-канале « Енот Херсон ».

Оператор БПЛА принял решение ликвидировать вражеский дрон при помощи привязанной к коптеру банки тушенки. Таким образом ему удалось вывести из строя украинский дрон DJI Mavic.

Далее российский десантник отправился выполнять поставленную задачу.

Ранее расчет БПЛА крымских десантников ликвидировал американский танк Abrams в районе Новоивановки в Курской области двумя проводными дронами.