сегодня в 16:54

Российский моряк выжил, когда в его судно влетел корабль-рефрижератор

Судно Right Whale при ясной погоде и на полном ходу врезалось в правый борт траулера Tafra 3. Из-за тросов для ловли рыбы Tafra 3 не могла маневрировать.

Из-за сильного удара в борту рыболовного судна образовалась большая пробоина, и оно очень быстро накренилось. Не весь экипаж смог спастись.

Погибли пять моряков, выжил 21 человек. Также в происшествии пострадал один испанец. Спасатели уже начали поиск тел утонувших.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.