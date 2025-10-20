Российский бизнесмен утонул в первый день отпуска на Пхукете

56-летний бизнесмен из Обнинска утонул на Пхукете в первый же день отдыха. Жена заметила, что мужчина перестал двигаться в воде, сообщает SHOT .

Семья решила отдохнуть и прилетела в Таиланд. Они купили тур на 10 дней, заселились в отель рядом с известным пляжем Карон, а вечером отправились на море.

Предприниматель долго плавал и не хотел выходить из воды, но через полчаса супруга заметила, что он перестал двигаться. Спасатели попытались реанимировать мужчину на берегу, затем увезли в больницу. Там россиянин скончался.

По предварительным данным, бизнесмен утонул из-за судорог, которые случились в воде. У него остались две дочери.

Ранее на одном из пляжей на севере Франции нашли тело подростка. Предварительно установлено, что он погиб при попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке, чтобы добраться до Великобритании.

