Российские военнослужащие уничтожили «Бабу Ягу» в воздушной дуэли в момент, когда украинский дрон завис в пространстве над одной из целей и готовился нанести удар по бойцам ВС РФ. Военные обнаружили тяжелый беспилотник, оценили обстановку и приняли решение протаранить его, чтобы помешать нанести удар.

Дрон ВС РФ поднялся выше «Бабы Яги» и заблокировал ей винты. В итоге украинский беспилотник рухнул. Объект уничтожили на донецком направлении.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения «Бабы Яги» на курском направлении. ВСУ начали вторжение в российский регион 6 августа, с этого момента военные активно защищают родную землю, а власти оказывают помощь местным жителям.