Российские войска уничтожили четыре украинских дрона над территорией РФ

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Минобороны: российские средства ПВО сбили четыре украинских дрона над РФ

Украинские войска 26 октября в 13:00 попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников самолетного типа. Удар противника был отражен средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ.

Всего сбили четыре беспилотника противника. Три дрона ликвидировали над Орловской областью.

Еще один БПЛА противника уничтожен под Брянском.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что всем муниципалитетам региона раздадут средства борьбы с беспилотниками ВСУ. Дроны противника, по его словам, наносят ущерб мирным жителям и их имуществу.