сегодня в 11:09

ВС РФ нанесли удар по артиллерийским позициям украинской армии в Сумской области, сообщает РИА Новости .

В результате слаженных действий российских военных были уничтожены две РСЗО HIMARS. Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах.

Ранее расчет российского ракетного комплекса «Искандер» уничтожил американскую установку HIMARS ВСУ, которая обстреливала Курскую область. На опубликованных военным ведомством кадрах, снятых с помощью БПЛА, видно, как установка выпускает ракеты из Сумской области в сторону Курска.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ситуация по всей линии фронта в Курской области стабилизируется. По его словам, в регион постоянно заходят новые резервы и подразделения ВС РФ.