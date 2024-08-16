Российские войска уничтожили 2 установки HIMARS в Сумской области
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ВС РФ нанесли удар по артиллерийским позициям украинской армии в Сумской области, сообщает РИА Новости.
В результате слаженных действий российских военных были уничтожены две РСЗО HIMARS. Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах.
Ранее расчет российского ракетного комплекса «Искандер» уничтожил американскую установку HIMARS ВСУ, которая обстреливала Курскую область. На опубликованных военным ведомством кадрах, снятых с помощью БПЛА, видно, как установка выпускает ракеты из Сумской области в сторону Курска.
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ситуация по всей линии фронта в Курской области стабилизируется. По его словам, в регион постоянно заходят новые резервы и подразделения ВС РФ.