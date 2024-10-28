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Российские войска нанесли удары по аэродромам противника в зоне СВО

Российская авиация, ударные БПЛА, ракетные и артиллерийские войска нанесли удары по военным аэродромам противника в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах СВО. Российская ПВО сбила три французские авиационные бомбы Hammer, две ракеты ATACMS и американский снаряд HIMARS, а также 120 БПЛА.

Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 685 БПЛА, 584 ЗРК, 18 894 танка, 1480 машин РСЗО, 16 887 орудий полевой артиллерии, 27 694 единиц автомобильной техники.

Ранее стало известно, что российские военные приближаются к городу Суджа Курской области — до него бойцам осталось дойти 4 километра. За выходные от сил вторжения также освободили села Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное.