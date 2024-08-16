Российские войска держат под контролем курское направление

сегодня в 12:51

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что ВС РФ держат под контролем ситуацию в Курской области, сообщает ТАСС .

Он отметил, что обстановка на направлении нормальная. ВС РФ по-прежнему уничтожают противника.

Накануне российские войска вывели из строя большое количество техники украинских солдат. Сегодня ВСУ пытаются атаковать на других направлениях, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что напавшие на Курскую область украинские солдаты проходили обучение городским боям в Великобритании. Они проходили курсы за месяц до атаки на российскую территорию.