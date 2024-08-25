сегодня в 13:55

За сутки ВС РФ поразили пункт наемников ВСУ и поразили живую силу в 147 районах

Минобороны России сообщило , что за последние сутки российские военные в том числе с применением дронов и армейской артиллерии поразили пункт временной дислокации наемников ВСУ в зоне проведения СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сообщении ведомства.

За сутки ВС РФ удалось сбить восемь американских ракет HIMARS и 41 дрон, представлявший опасность.

С начала СВО Украина потеряла уже 640 самолетов, 30 475 дронов и более 25 тысяч специальной военной автомобильной техники. Военные РФ продолжают методично и поэтапно достигать целей специальной военной операции.