сегодня в 18:45

Опубликовано видео с «дороги смерти» ВСУ в Курской области

Военнослужащие 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа в своем Telegram-канале опубликовали видеозапись с «дорогой смерти» украинских боевиков в Курской области.

На кадрах видно, как на дорогах и обочинах стоят брошенные автомобили и западная боевая техника противника, которая была уничтожена точными ударами российских военнослужащих.

Украинские подразделения предприняли попытку прорваться в населенный пункт Комаровка, но были уничтожены бойцами ВС РФ.

«И зачем только полезли на нашу землю — неужели опыт предшественников ничему не научил?» — говорится в сообщении под видео.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Борки в Курской области.