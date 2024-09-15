Российские военнослужащие показали «дорогу смерти» ВСУ под Курском
Опубликовано видео с «дороги смерти» ВСУ в Курской области
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Военнослужащие 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа в своем Telegram-канале опубликовали видеозапись с «дорогой смерти» украинских боевиков в Курской области.
На кадрах видно, как на дорогах и обочинах стоят брошенные автомобили и западная боевая техника противника, которая была уничтожена точными ударами российских военнослужащих.
Украинские подразделения предприняли попытку прорваться в населенный пункт Комаровка, но были уничтожены бойцами ВС РФ.
«И зачем только полезли на нашу землю — неужели опыт предшественников ничему не научил?» — говорится в сообщении под видео.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Борки в Курской области.