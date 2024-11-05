Российские беспилотники нанесли удары по разным областям Украины

Также в небе над Украиной замечены российские беспилотники. Несколько групп движутся в Сумской области по направлению на запад.

В Черниговской области также обнаружили российские БПЛА. Они также движутся на запад.

В Киевской области несколько летящих российских дронов заметили рядом с водохранилищем. Они летят по направлению к Вышгороду и украинской столице.

Ранее сообщалось, что ночью ВСУ вновь попытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Для это они задействовали шесть БПЛА.