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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчет гаубицы «Акация» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Происшествия

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Российский расчет 152-мм самоходной гаубицы «Акация» группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как российские военнослужащие заряжают боевую машину, а затем наносят удар по позиции противника.

Удар корректировал оператор разведывательного беспилотника, который зафиксировал и подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта украинской армии.

Ранее российские расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия госграницы ликвидировали временные взводные опорные пункты и бойцов ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.