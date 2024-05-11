Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

сегодня в 20:17

На кадрах видно, как российские военнослужащие заряжают боевую машину, а затем наносят удар по позиции противника.

Удар корректировал оператор разведывательного беспилотника, который зафиксировал и подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта украинской армии.

Ранее российские расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия госграницы ликвидировали временные взводные опорные пункты и бойцов ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.