Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Расчет гаубицы «Акация» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российский расчет 152-мм самоходной гаубицы «Акация» группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт украинских боевиков на авдеевском направлении специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На кадрах видно, как российские военнослужащие заряжают боевую машину, а затем наносят удар по позиции противника.
Удар корректировал оператор разведывательного беспилотника, который зафиксировал и подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта украинской армии.
Ранее российские расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия госграницы ликвидировали временные взводные опорные пункты и бойцов ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.