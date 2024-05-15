Главная

Российские артиллеристы уничтожили немецкий Leopard

Российские артиллеристы подбили танк Leopard в ДНР
Происшествия

Российские артиллеристы подбили танк ВСУ Leopard производства Германии в районе города Красногоровка в ДНР, пишет «Известия» со ссылкой на данные Народной милиции республики.

«238-я артиллерийская бригада ВС РФ успешно уничтожила танк Leopard вблизи н. п. Красногоровка», ― сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь вели из гаубицы 2А65 «Мста-Б» управляемым снарядом «Краснополь».

Работа артиллеристов корректировалась с помощью беспилотника «Орлан-30».