Российская бабушка едва не сгорела в бою с колдунами

сегодня в 13:20

В Удмуртии пенсионерка едва не сожгла квартиру во время обряда против нечисти

В удмуртском селе Каракулино 67-летняя женщина устроила пожар, когда проводила обряд против «нечистой силы». Пенсионерка изгоняла «колдунов» с помощью парафиновой свечи, сообщает пресс-служба МЧС России.

Бабушка решила провести обряд прямо в своем жилище, зажгла свечу и поставила ее на стиральную машину. Когда женщина отошла в соседнюю комнату, машинка для стирки загорелась.

Заметив пожар, пенсионерка испугалась и выбежала на улицу. Вскоре соседи пожилой женщины вызвали сотрудников МЧС.

Пламя успело распространиться на 2 квадратных метра и сжечь стиральную машинку. Подоспевшие пожарные ликвидировали возгорание.

Информации о наличии пострадавших при квартирном пожаре не поступало.

10 февраля пожар произошел в московском парке Сокольники. У горящего кафе обрушилась крыша, сведений о пострадавших не приводилось.