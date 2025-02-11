Российская бабушка едва не сгорела в бою с колдунами
В удмуртском селе Каракулино 67-летняя женщина устроила пожар, когда проводила обряд против «нечистой силы». Пенсионерка изгоняла «колдунов» с помощью парафиновой свечи, сообщает пресс-служба МЧС России.
Бабушка решила провести обряд прямо в своем жилище, зажгла свечу и поставила ее на стиральную машину. Когда женщина отошла в соседнюю комнату, машинка для стирки загорелась.
Заметив пожар, пенсионерка испугалась и выбежала на улицу. Вскоре соседи пожилой женщины вызвали сотрудников МЧС.
Пламя успело распространиться на 2 квадратных метра и сжечь стиральную машинку. Подоспевшие пожарные ликвидировали возгорание.
Информации о наличии пострадавших при квартирном пожаре не поступало.
10 февраля пожар произошел в московском парке Сокольники. У горящего кафе обрушилась крыша, сведений о пострадавших не приводилось.