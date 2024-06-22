сегодня в 16:31

Российская армия уничтожила живую силу и технику ВСУ в 127 районах на СВО

ВС России поразили украинские склады хранения безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, а также уничтожили скопления живой силы и военной техник ВСУ в 127 районах в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Средства ПВО за сутки сбили 48 БПЛА противника и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Всего с начала СВО удалось уничтожить принадлежавшие ВСУ 613 самолетов и 276 вертолетов, 26 236 беспилотников, 531 ЗРК, 16 399 танков и других боевых бронированных машин, 1 346 боевых машин РСЗО, 10 745 орудий полевой артиллерии и минометов, 22 779 единиц специальной военной автотехники.

Ранее Вооруженные силы РФ в ответ на попытки Украины повредить российские энергообъекты нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики страны.