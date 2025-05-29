Россиянка заразилась смертельной лихорадкой, но врачи лечили ее парацетамолом

Российская туристка заразилась смертельно опасной лихорадкой чикунгунья во время посещения Шри-Ланки. По словам путешественницы, изначально врачи не верили, что у нее чикунгунья, и лечили ее парацетамолом, сообщает SHOT .

Россиянка призналась, что прибыла на Шри-Ланку для участия в программе оздоровления аюрведа, чтобы наладить баланс в организме. Однако по прилете женщина быстро заболела: путешественнице стало настолько плохо, что ее суставы болели «так, что невозможно ходить по комнате и поднять термос».

После изучения анализов пациентки врачи выяснили, что она заболела лихорадкой чикунгунья. Прочих подробностей о состоянии туристки не приводится.

Сейчас на Шри-Ланке бушует самая активная за последние 20 лет вспышка смертельно опасной лихорадки чикунгунья. Заражение может происходить через укус комара.