Россиянка продала дворнягу за 15 тыс рублей под видом щенка корги
Жительница Воронежа продала дворовую собаку под видом щенка породы корги. Рассерженная хозяйка пожаловалась на заводчицу и полицейские задержали мошенницу, сообщает Baza.
25-летняя девушка решила приобрести себе питомца любимой породы королевы Великобритании Елизавета II. В Сети было найдено объявление, где заводчица продавала щенка вельш-корги пемброк за 15 тыс. рублей. При этом обычная стоимость щенка данной породы минимум вдвое дороже.
Девушка радовалась новому другу, однако «корги» вырос и превратился в обычную дворовую собаку. Обманутая покупательница обратилась в правоохранительные органы, которые задержали мошенницу. Выяснилось, что заводчица взяла обычного пса в приюте.
Мошенница признала вину в преступлении и полностью возместила ущерб пострадавшей хозяйке дворняжки.