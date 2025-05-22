Россиянка поверила обещавшему безбедную жизнь альфонсу и лишилась 3 млн рублей

В Калининграде безработный альфонс обманул 58-летнюю местную жительницу более чем на 3 млн рублей. Злоумышленника задержали, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По словам пострадавшей, она познакомилась с мужчиной, с которым у женщины возникли любовные отношения. При этом альфонс пообщела безбедную семейную жизнь, если она вложит свои сбережения в развитие его бизнеса. Пострадавшая передала ему более 3 млн рублей, после чего мужчина исчез.

Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний безработный мужчина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что альфонс из Самары выманивал миллионы у своих жертв. Девушки потеряли крупные суммы денег, погрязли в долгах по микрозаймам и подверглись физическому насилию.