Россиянка потратила 1 млн рублей чужих денег на преследование k-pop певца

Сразу несколько россиян пожаловались на свою соотечественницу, которая живет в Южной Корее. Они дали ей деньги, чтобы попасть на концерт k-pop группы Stray Kids, но девушка в итоге присвоила себе средства и потратила их на сталкинг за своим кумиром и членом бойз-бэнда Хван Хенджином, сообщает Baza .

Анна А. живет в Южной Корее с 2021 года. Недавно к ней обратились несколько россиянок с просьбой помочь попасть на концерт Stray Kids в южнокорейском Инчхоне. Девушка согласилась организовать поездку и купить фанаткам билеты.

Всего к Анне обратились около 30 человек. Они перевели ей от 150 до 230 тыс. рублей за поездку и билеты. Однако на концерт любимой группы попали далеко не все.

Часть денег, а именно около 1 млн рублей, девушка потратила на то, чтобы преследовать певца Хван Хенджина. Она узнала обо всех его передвижениях, сфотографировала машины и гостиницы, отслеживала графики выступлений. Девушка также покупала фото и видео с певцом и даже узнала его личный номер телефона.

Кроме того, Анна потратила деньги россиян на личные нужды. Она покупала дорогой мерч, алкоголь и лимитированные карты айдолов. Когда обманутые фанаты обнаружили факт мошенничества, девушка перестала выходить на связь и закрыла свой Telegram-канал.

