Россиянка попала в жуткое ДТП в Таиланде после концерта группы «Пошлая Молли»

Российская туристка попала в страшное ДТП в Таиланде, возвращаясь с концерта украинской группы «Пошлая Молли». У пострадавшей 35-летней россиянки диагностировали переломы ноги, носа и кисти руки, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 13 января. Наталья из Красноярска посетила концерт украинской группы на Пхукете. До выступления женщина успела поговорить с солистом Кириллом Бледным и помочь ему с прической.

Сразу после концерта Наталья отправилась домой на байке, но по дороге попала в жуткое ДТП и была госпитализирована в престижную местную клинику. Медики диагностировали у пострадавшей открытый перелом ноги, переломы руки и носа, а также множественные травмы. Россиянке установили устройство жесткой фиксации.

В настоящее время Наталья продолжает проходить реабилитацию в тайской больнице. Один день пребывания в госпитале обходится женщине в 60 тыс. рублей. Все лечение может стоить более 3 млн рублей, а Наталья уже должна клинике около 400 тысяч.

