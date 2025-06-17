Россиянка не водила младенца к врачу. Малыш умер, а мать даже не сядет в колонию

Суд в Санкт-Петербурге озвучил приговор жительнице Шушар, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности — она не следила за здоровьем новорожденного сына, и он умер от туберкулеза. С учетом времени содержания в СИЗО женщина получила штраф в 70 000 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Перед судом предстала Парвина Б. В середине июля 2024 года она родила мальчика, однако не оформила никаких документов о рождении. Женщина также преждевременно забрала сына из роддома, хотя медперсонал предупреждал ее, что малыш не совсем здоров.

В течение нескольких месяцев обвиняемая «не в полной мере осуществляла свои материнские обязанности» — не водила малыша к врачу и не следила за его здоровьем. С момента выписки из роддома сын Парвины оставался без медицинского наблюдения, хотя его состояние неоднократно ухудшалось.

В итоге новорожденный умер в феврале 2025 года, на восьмом месяце жизни. Смерть была вызвана первичным туберкулезом легких в фазе прогрессирования.

Петербурженка признала вину по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело рассматривалось в особом порядке.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем штраф снижен до 70 000 рублей», — сообщила пресс-служба.