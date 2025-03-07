Россиянка на рейсе из Москвы в Абу-Даби напала на пассажирку

На рейсе DP-753 из Москвы в Абу-Даби 27-летняя россиянка ударила другую пассажирку за то, что та сделала ей замечание по поводу громкого разговора, сообщает Telegram-канал « Авиаторщина ».

Все началось после того, как все пассажиры поднялись на борт и заняли свои места. После окончания посадки Татьяна С. начала громко разговаривать с подругой. Очевидцы утверждают, что девушка была подшофе.

Соседка сделала громкой пассажирке замечание и попросила не шуметь. Татьяна в ответ ударила ее в лицо. Девушка хотела только отмахнуться, но случайно попала локтем в глаз пострадавшей.

Пассажирка получила кровоподтек. Ей помогли бортпроводники, сделав холодный компресс. Также у девушки оказалась с собой мазь от синяков.

Командир воздушного судна обратился по поводу инцидента в полицию, в итоге Татьяну сняли с рейса. Подруга, с которой девушка разговаривала, тоже решила не лететь в ОАЭ. Пострадавшая пассажирка не стала писать заявление.

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