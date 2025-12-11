Россиянка чуть не осталась без ноги, застряв на пирсе в Таиланде

60-летняя российская туристка чуть не осталась без ноги после экскурсии в Таиланде. Женщина застряла между пирсом и судном, сообщает SHOT .

Россиянка возвращалась на пассажирском корабле с экскурсии на остров Ко Ларн. В море были сильный ветер и высокие волны.

Во время высадки с туристка оступилась, поскользнулась и упала между движущимся судном и металлическими перилами пирса. Она начала кричать от боли, пострадавшую несколько раз корабль ударил по ноге. К ней сразу прибежали медики, которые оказали первую помощь, а после этого отправили женщину в больницу Паттайи.

Там доктора диагностировали у пациентки перелом левой ноги и большую рану. Они отметили, что 60-летняя россиянка могла остаться и без ноги.

По факту происшествия планируется провести проверку.

Ранее россиянин приехал в Таиланд по делам на 10 дней, чтобы посмотреть квартиру и внести задаток, а по дороге заскочил в бар. Там его опоили и ограбили.

