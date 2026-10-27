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Россиянину откусили нос во время драки в подъезде

В Кузбассе мужчине откусили нос во время драки в подъезде
Происшествия

Фото - © Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори

В Кемерове ссора соседей закончилась дракой, в ходе которой 42-летний мужчина откусил 57-летнему соседу часть носа. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщает vse42.ru.

По данным областного МВД, соседи давно конфликтовали. Очередная ссора переросла в драку.

«Когда ссора переросла в потасовку, нападавший откусил кемеровчанину часть носа», — сказали в кузбасской полиции.

Медики диагностировали у пострадавшего укушенную рану. Судмедэкспертиза установила, что его лицо неизгладимо обезображено.

Полиция возбудила в отношении 42-летнего мужчины уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет колонии.

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