Россиянина задержали за незаконную работу гидом в Таиланде
33-летнего гражданина РФ задержали на тайском Пхукете за работу экскурсоводом, сообщает РБК.
Его схватили во время работы. Как утверждают представители правоохранительных органов, мужчина готовился сопровождать туристов в морской тур, он должен был пройти по Андаманскому морю.
В полиции рассказали, что у россиянина не было разрешения на работу, но он занимался деятельностью экскурсовода. Эта профессия в стране относится к сферам деятельности, которые зарезервированы только для граждан Таиланда.
Задержанного доставили в полицейский участок Пхукета.
В Таиланде гражданам других стран запрещено работать гидами-экскурсоводами. Нарушителям данного правила грозит срок в тюрьме или штраф до 500 тыс. батов (13,6 тыс. долларов), еще злоумышленника депортируют.
