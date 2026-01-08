Россиянина задержали за незаконную работу гидом в Таиланде

Его схватили во время работы. Как утверждают представители правоохранительных органов, мужчина готовился сопровождать туристов в морской тур, он должен был пройти по Андаманскому морю.

В полиции рассказали, что у россиянина не было разрешения на работу, но он занимался деятельностью экскурсовода. Эта профессия в стране относится к сферам деятельности, которые зарезервированы только для граждан Таиланда.

Задержанного доставили в полицейский участок Пхукета.

В Таиланде гражданам других стран запрещено работать гидами-экскурсоводами. Нарушителям данного правила грозит срок в тюрьме или штраф до 500 тыс. батов (13,6 тыс. долларов), еще злоумышленника депортируют.

