Россиянин поспорил с заключенными в СИЗО и был обвинен в реабилитации нацизма

ГСУ СК России сообщило, что в Абакане мужчина вступил в спор с другими заключенными в СИЗО, после чего против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает Газета.ru .

Согласно версии следствия, инцидент произошел в мае этого года в следственном изоляторе города. Мужчина среди других заключенных открыто опровергал факты, которые были зафиксированы приговором Нюрнбергского трибунала, а также поддерживал преступные действия, о которых говорилось в этом приговоре. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о деятельности Советского Союза в период Второй мировой войны.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Документы с утвержденным обвинением были переданы в суд для дальнейшего разбирательства по существу дела.

Ранее в Парке Победы в Абакане преступники нанесли ущерб стеле и похитили бронзовый знак «Ордена Героя Социалистического труда». Кроме того, с территории пропали и другие бронзовые предметы.