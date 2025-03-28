Россиянин планировал взорвать административное здание в Москве
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину, намеревавшегося совершить теракт в одном из столичных административных зданий. Изъята мощная самодельная взрывчатка, сообщает ТАСС.
Террористический акт был успешно предотвращен. Выяснилось, что готовивший его мужчина 1972 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. Ранее он был судим за убийство, вымогательство и грабеж.
Сейчас задержанный россиянин дает показания. Он пояснил, что вербовка произошла в феврале текущего года. Куратор указал мужчине на тайник, где находилось самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. СВУ нужно было заложить в одном из административных зданий Москвы.
Завербованному рецидивисту пообещали, что после совершения теракта он сможет уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.
У мужчины изъяли готовое к применению взрывное устройство массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, с помощью которого тот связывался со спецслужбами Украины.
В отношении фигуранта завели уголовное дело за покушение на теракт и незаконное приобретение взрывчатки. Он признал вину и сотрудничает со следствием.