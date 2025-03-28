Россиянин планировал взорвать административное здание в Москве

Террористический акт был успешно предотвращен. Выяснилось, что готовивший его мужчина 1972 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. Ранее он был судим за убийство, вымогательство и грабеж.

Сейчас задержанный россиянин дает показания. Он пояснил, что вербовка произошла в феврале текущего года. Куратор указал мужчине на тайник, где находилось самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. СВУ нужно было заложить в одном из административных зданий Москвы.

Завербованному рецидивисту пообещали, что после совершения теракта он сможет уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

У мужчины изъяли готовое к применению взрывное устройство массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, с помощью которого тот связывался со спецслужбами Украины.

В отношении фигуранта завели уголовное дело за покушение на теракт и незаконное приобретение взрывчатки. Он признал вину и сотрудничает со следствием.