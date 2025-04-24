Россиянин настолько крепко спал, что его не разбудили даже выломанные двери

В службе спасения Кемерова рассказали, что однажды сотрудникам пришлось вскрывать входные двери квартиры, жилец которой долго не выходил на связь. Родные подозревали беду, однако оказалось, что мужчина просто крепко спал после работы, сообщает «Сiбдепо» .

На один из вызовов спасатели отправились по просьбе горожанки, рассказавшей, что ее сын долго находится в квартире и не открывает двери. Женщина пыталась связаться с ним по телефону, звонила в дверь и кричала, однако ответа от наследника не поступало.

Прибывшие на место спасатели решили вскрывать двери. Справившись с замками, сотрудники вошли в квартиру и удивились. Они увидели того самого сына заявительницы, который лежал в постели и спал.

«Когда его разбудили, он рассказал, что сильно устал после работы и прилег отдохнуть, но, видимо, крепко уснул», — рассказали в службе спасения.

Медицинская помощь проснувшемуся мужчине не потребовалась.