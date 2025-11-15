Россиянин и украинка сорвались со скалы в Турции, но выжили

В турецком районе Аланьи произошел несчастный случай во время пешей прогулки: гражданин России и гражданка Украины упали со скалы. Молодые люди, получившие множественные серьезные переломы, провели более пяти часов в труднодоступной скалистой местности, борясь за жизни, сообщает SHOT .

Происшествие случилось возле реки Дим. 27-летний Владислав Ш. и его 24-летняя спутница София Ж. решили прогуляться ночью, не позаботившись о необходимом защитном снаряжении. Около часа ночи, выбирая опасный путь вниз по крутому склону, они потеряли равновесие и сорвались. Самостоятельно выбраться из-за сложности рельефа они не смогли и позвали на помощь.

На их крики откликнулся местный житель, обнаруживший неподвижно лежащих среди камней людей. На место происшествия незамедлительно были вызваны оперативные службы.

Операция по спасению длилась около двух часов, осложненная погодными условиями: сильным ветром, скользкими тропами и крутыми подъемами. Около трех часов потребовалось спасателям, чтобы извлечь пострадавших, используя корзинные носилки с тросовой системой.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу на машине скорой помощи, где у них диагностировали переломы конечностей. Власти Аланьи заявили о намерении обновить систему предупреждающих знаков на пешеходных маршрутах и пересмотреть планировку опасных зон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.