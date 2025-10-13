Россияне обвинили пауэрлифтера в избиении их сына в отеле в Турции

Российские туристы пожаловались на 53-летнего пауэрлифтера, который, по их словам, избил их 12-летнего сына. Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в Турции, сообщает «112» .

По словам жителей Оренбурга, их сын Макар перепутал лежанки на отдыхе и искал в чужой сумке мяч. За это на него набросился 53-летний Алексей К., который профессионально занимается пауэрлифтингом.

Родители утверждают, что мужчина подошел к школьнику и нанес ему несколько ударов в печень. Свидетели конфликта добавляют, что в момент происшествия спортсмен был пьян.

Родители пострадавшего обратились в турецкую больницу. По приезде в Россию они хотят повторно обследоваться и зафиксировать травмы. Они утверждают, что Макар до сих пор страдает от болей.

Ранее хозяин торговой палатки в Королеве избил школьников за замечание о гнилых овощах. Один из пострадавших несовершеннолетних получил ушибы спины, гематому в паху и синяк под глазом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.