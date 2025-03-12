Россиянам ответили, возможно ли застраховать риск попадания дрона

Страховка от атаки беспилотника зависит от условий, которые может предложить сам страховщик. В классическом варианте террористические и военные действия, диверсии исключаются, если они не прописаны в полисе, сообщил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«Когда мы говорим о свершившихся событиях, надо смотреть договоры, как в них это было написано, организовано. Это воля и страхователя, и страховщика», — заявил Цыганов в эфире радио Sputnik.

В сложных случаях риск может именоваться как противоправные действия третьих лиц, в иных случаях может трактоваться как военные, террористические действия, диверсии. Далее суд будет определять характер действий. Верховный суд недавно вынес решение, разграничивающее эти понятия в страховых договорах.

Тем, кто хочет застраховать риски попадания дронов, эксперт дал советы. Для начала необходимо уточнить, есть ли риск противоправных действий третьих лиц и что под этим понимается. Во-вторых, при заключении договора важно изучить правила страхования, а также исключения и их трактовку.

В ночь на 11 марта началась массированная атака вражеских беспилотников на Россию, в том числе на Подмосковье и Москву. СК РФ завел дело о теракте. Всего были выявлены и сбиты 343 аппарата.