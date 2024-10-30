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Российские солдаты используют дроны-камикадзе для атаки на украинскую технику

В Курской области российские солдаты использовали FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» для атаки на украинскую технику, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Известно, что беспилотники уничтожили колонну бронетехники и грузовик с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Суджанском районе.

«Новые дроны-камикадзе „Князь Вандал Новгородский“ на оптоволокне встретили атакующую колонну бронетехники ВСУ и грузовик с боеприпасами в Суджанском районе», — заявлено в сообщении.

Однако подробности о числе пострадавших или потерях среди украинских военных не были указаны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил об атаке украинских войск на регион.