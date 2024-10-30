Россия применила FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» для атаки на ВСУ
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В Курской области российские солдаты использовали FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» для атаки на украинскую технику, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Известно, что беспилотники уничтожили колонну бронетехники и грузовик с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Суджанском районе.
«Новые дроны-камикадзе „Князь Вандал Новгородский“ на оптоволокне встретили атакующую колонну бронетехники ВСУ и грузовик с боеприпасами в Суджанском районе», — заявлено в сообщении.
Однако подробности о числе пострадавших или потерях среди украинских военных не были указаны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил об атаке украинских войск на регион.