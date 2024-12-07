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За последнюю неделю Вооруженные силы Сирии при поддержке российских военных уничтожили примерно 2,5 тысячи террористов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.

Представителей террористических организаций ликвидировали в том числе авиаударами. В операции по уничтожению боевиков принимала участие Россия.

Самолеты ВВС арабской республики и ВКС РФ совместными силами ударили по скоплениям террористов в провинции Хомс в центральной части Сирии. Во время этой операции ликвидировали десятки боевиков.

Сирийская армия вычисляет места дислокации террористов и интенсивно обстреливает их. В прицелы военнослужащих также попадают линии, снабжающие боевиков военной помощью.