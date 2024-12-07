Россия помогла Сирии уничтожить почти 2,5 тысячи террористов
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
За последнюю неделю Вооруженные силы Сирии при поддержке российских военных уничтожили примерно 2,5 тысячи террористов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.
Представителей террористических организаций ликвидировали в том числе авиаударами. В операции по уничтожению боевиков принимала участие Россия.
Самолеты ВВС арабской республики и ВКС РФ совместными силами ударили по скоплениям террористов в провинции Хомс в центральной части Сирии. Во время этой операции ликвидировали десятки боевиков.
Сирийская армия вычисляет места дислокации террористов и интенсивно обстреливает их. В прицелы военнослужащих также попадают линии, снабжающие боевиков военной помощью.