Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей водой в школе

В московской школе № 1512 произошла вспышка острого кишечного заболевания, связанного с норовирусом, в результате чего заболели 32 ученика. Однако, как установила эпидемиологическая экспертиза, заражение не произошло в самом учебном заведении. Об этом стало известно 25 ноября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор Москвы.

В ходе проверки были изучены образцы питания, вода из кулеров, а также смывы с различных поверхностей и клинические образцы от сотрудников школы. Норовирус не был обнаружен ни в одной из проб, что указывает на то, что дети могли заразиться вне школы.

Главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова, пояснила, что норовирусы очень заразны и могут передаваться через контакт с поверхностями, где остались вирусные частицы.

«Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к распространению кишечной инфекции среди детей», — заявила инфекционист.

Она отметила, что для предотвращения распространения кишечных инфекций важным является строгое соблюдение личной гигиены. Учебный процесс в школе был возобновлен в понедельник.