Сотрудники Росгвардии предотвратили террористический акт с применением беспилотника на военном объекте в Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра охраняемого военного объекта одного из силовых ведомств росгвардейцы заметили мужчину, который готовил теракт с применением дрона. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

На место были вызваны взрывотехники, которые обезвредили 2 БПЛА. В качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство беспилотников позволяло управлять ими дистанционно.

1 июня представители киевского режима совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки на российские аэродромы.