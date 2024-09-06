Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого при попытке повторной кражи

Росгвардейцы прибыли по тревоге в магазин, расположенный в поселке Фрязево. На месте к правоохранителям обратился охранник магазина и пояснил, что при просмотре камер видеонаблюдения увидел мужчину, который два дня назад украл несколько бутылок элитного алкоголя. Оставшись безнаказанным за совершенное правонарушение, злоумышленник вернулся за второй партией в надежде, что вновь останется незамеченным.

В этот раз 42-летний мужчина был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.